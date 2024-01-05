Діти-сироти із прийомних родин Сумської області вирушили на відпочинок до Туреччини
Київ • УНН
33 дитини-сироти з Сумської області їдуть відпочивати у Туреччині. Поїздка організована з ініціативи перших леді Туреччини та України.
За ініціативи дружини президента Турецької Республіки Еміне Ердоган та дружини президента України Олени Зеленської, до турецької провінції Мугла поїхали 33 дитини-сироти з Сумщини.
Відпочинок розрахований на 9 днів, упродовж яких дітвора порине у світ подорожей та нових відкриттів.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.
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Поїздка організована на запрошення посольства Турецької республіки, - за ініціативи дружини Президента Турецької Республіки пані Еміне Ердоган та дружини Президента України пані Олени Зеленської.
Відповідно до офіційної інформації, відпочинок дітей-сиріт розрахований на 9 днів; програма дозвілля підготовлена Губернаторством провінції Мугла та включає відвідування історичних та культурних пам’яток, дитячих центрів розвитку і розваг, а також зустрічі з представниками українського консульства в Турецькій Республіці.
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