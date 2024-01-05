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Діти-сироти із прийомних родин Сумської області вирушили на відпочинок до Туреччини

Діти-сироти із прийомних родин Сумської області вирушили на відпочинок до Туреччини

Київ • УНН

 • 23157 перегляди

33 дитини-сироти з Сумської області їдуть відпочивати у Туреччині. Поїздка організована з ініціативи перших леді Туреччини та України.

За ініціативи дружини президента Турецької Республіки Еміне Ердоган та дружини президента України Олени Зеленської, до турецької провінції Мугла поїхали 33 дитини-сироти з Сумщини.

Відпочинок розрахований на 9 днів, упродовж яких дітвора порине у світ подорожей та нових відкриттів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.

До провінції Мугла поїхали 33 дитини-сироти, позбавлені батьківського піклування із 9 прийомних родин області у супроводі мам-вихователів

– ідеться у повідомленні.

Деталі

Поїздка організована на запрошення посольства Турецької республіки, - за ініціативи дружини Президента Турецької Республіки пані Еміне Ердоган та дружини Президента України пані Олени Зеленської.

Відповідно до офіційної інформації, відпочинок дітей-сиріт розрахований на 9 днів; програма дозвілля підготовлена Губернаторством провінції Мугла та включає відвідування історичних та культурних пам’яток, дитячих центрів розвитку і розваг, а також зустрічі з представниками українського консульства в Турецькій Республіці.

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Дітей у захоплюючу подорож провів очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, - він подарував їм сувеніри на згадку про майбутню мандрівку.

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З великою радістю сьогодні проводжаємо наших дітей на відпочинок до Туреччини і з нетерпінням чекатимемо на їх повернення додому. Набирайтесь сил, оздоровлюйтесь, спробуйте на цей період переключитися із режиму війни на безпечний і цікавий відпочинок

– зазначив очільник Сумщини.

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