Діти-сироти із прийомних родин Сумської області вирушили на відпочинок до Туреччини

За ініціативи дружини президента Турецької Республіки Еміне Ердоган та дружини президента України Олени Зеленської, до турецької провінції Мугла поїхали 33 дитини-сироти з Сумщини.

Відпочинок розрахований на 9 днів, упродовж яких дітвора порине у світ подорожей та нових відкриттів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.

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Поїздка організована на запрошення посольства Турецької республіки, - за ініціативи дружини Президента Турецької Республіки пані Еміне Ердоган та дружини Президента України пані Олени Зеленської.

Відповідно до офіційної інформації, відпочинок дітей-сиріт розрахований на 9 днів; програма дозвілля підготовлена Губернаторством провінції Мугла та включає відвідування історичних та культурних пам’яток, дитячих центрів розвитку і розваг, а також зустрічі з представниками українського консульства в Турецькій Республіці.

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Дітей у захоплюючу подорож провів очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, - він подарував їм сувеніри на згадку про майбутню мандрівку.

З великою радістю сьогодні проводжаємо наших дітей на відпочинок до Туреччини і з нетерпінням чекатимемо на їх повернення додому. Набирайтесь сил, оздоровлюйтесь, спробуйте на цей період переключитися із режиму війни на безпечний і цікавий відпочинок