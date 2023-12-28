"Бэби-бокс" от государства получили более 37 тысяч украинских семей
Киев • УНН
В 2023 году более 37 000 украинских семей получили предоставленные государством "бэби-боксы" с 90+ предметами первой необходимости для новорожденных. Активнее всего услугой воспользовались родители в Киеве и близлежащих регионах.
Более 37 тысяч украинских семей получили "пакет малыша" в 2023 году. Больше всего услугой воспользовались родители из столицы и столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики, передает УНН.
В этом году "пакет малыша" получили 37 369 семей. Из них 37 011 были предоставлены сразу в роддомах, 378 - по месту жительства. Больше всего пакетов было выдано в Киеве и области (5764), а также в Львовском (2677), Днепропетровском (2608), Одесском (2478), Житомирском (2065) регионах.
Детали
В Министерстве социальной политики сообщили, что до сих пор не все украинские родители знают, что при рождении младенца они могут получить от государства "пакет малыша". Так называемый бэби-бокс выдается непосредственно в родильном отделении.
В набор входит более 90 различных предметов и средств для ухода за новорожденными. Стоимость одного такого пакета малыша составляет 6778 грн.
Это набор проверенных и сертифицированных качественных качественных необходимых вещей для новорожденного ребенка, всего - более 90 предметов. Набор включает подгузники, пеленки, одеяла, матрас, полотенце, средства гигиены, одежда, средства для купания, маникюрные ножницы, игрушки и тому подобное. Некоторые вещи понадобятся не только в первые месяцы жизни ребенка, но и в течение года.
Что именно входит в "пакет малыша" - в инфографике ниже.
Программа работает уже пять лет и за это время размер помощи увеличился почти в два раза. Сейчас это коробка весом почти в 16 кг.
"Бэби-бокс" от государства получили более 37 тысяч украинских семей
В 2023 году более 37 000 украинских семей получили предоставленные государством "бэби-боксы" с 90+ предметами первой необходимости для новорожденных. Активнее всего услугой воспользовались родители в Киеве и близлежащих регионах.
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