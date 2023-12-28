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"Бэби-бокс" от государства получили более 37 тысяч украинских семей

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 18:00  •  3656 просмотра

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В 2023 году более 37 000 украинских семей получили предоставленные государством "бэби-боксы" с 90+ предметами первой необходимости для новорожденных. Активнее всего услугой воспользовались родители в Киеве и близлежащих регионах.

Более 37 тысяч украинских семей получили "пакет малыша" в 2023 году. Больше всего услугой воспользовались родители из столицы и столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной политики, передает УНН.

В этом году "пакет малыша" получили 37 369 семей. Из них 37 011 были предоставлены сразу в роддомах, 378 - по месту жительства.  Больше всего пакетов было выдано в Киеве и области (5764), а также в Львовском (2677), Днепропетровском (2608),  Одесском (2478), Житомирском (2065) регионах. 

- поделились статистическими данными в минсоцполитики.

Детали

В Министерстве социальной политики сообщили, что до сих пор не все украинские родители знают, что при рождении младенца они могут получить от государства "пакет малыша". Так называемый бэби-бокс выдается непосредственно в родильном отделении.

В набор входит более 90 различных предметов и средств для ухода за новорожденными. Стоимость одного такого пакета малыша составляет 6778 грн.

Это набор проверенных и сертифицированных качественных качественных необходимых вещей для новорожденного ребенка, всего - более 90 предметов. Набор включает подгузники, пеленки, одеяла, матрас, полотенце, средства гигиены, одежда, средства для купания, маникюрные ножницы, игрушки и тому подобное. Некоторые вещи понадобятся не только в первые месяцы жизни ребенка, но и в течение года. 

- рассказали в министерстве.

Что именно входит в "пакет малыша" -  в инфографике ниже. 

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Программа работает уже пять лет и за это время размер помощи увеличился почти в два раза. Сейчас это коробка весом почти в 16 кг.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
"Бебі-бокс" від держави отримали понад 37 тисяч українських родин
"More than 37 thousand Ukrainian families received baby boxes from the state
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"Бэби-бокс" от государства получили более 37 тысяч украинских семей

В 2023 году более 37 000 украинских семей получили предоставленные государством "бэби-боксы" с 90+ предметами первой необходимости для новорожденных. Активнее всего услугой воспользовались родители в Киеве и близлежащих регионах.

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