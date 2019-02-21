Десятая "с конца": Украина в рейтинге качества жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украина заняла 62 позицию в ежегодном рейтинге "Качество жизни стран-2019", который составляет сервис Numbeo, передает УНН.
“Соседями” Украины в рейтинге являются Таиланд и Гонконг. Эти страны заняли 61 и 63 позиции соответственно.
Лидирующие позиции в рейтинге достались Дании, Швейцарии и Финляндии. Германия оказалась на восьмом месте, Норвегия, Япония и США — на 10, 12 и 13 местах соответственно.
В рейтинге за 2019 год Беларусь заняла 37 место, Литва — 29-е, Латвия — 34-е, Польша — 35-е месте.
РФ разместилась на 59-м месте.
Замыкает список Египет, который занял 71 место.
Как сообщал УНН, украинцы лечатся “в долг”. А по данным Госстата 14 млн наших граждан проживают на чертой бедности.
При этом в Украине продолжают дорожать социальные продукты питания, и траты населения на самое необходимое, соответственно растут.
В то время как европейцы тратят на продукты только около 20% от своих минимальных зарплат, украинцы — половину от всех доходов.
Многие эксперты винят в такой статистике решение КМУ отказатся от госрегулирования цен на социальные продукты питания.
“Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными”, — отметил по этому поводу депутат Сергей Тригубенко, добавив, что готов поддержать своих коллег по парламенту, которые призывают правительство возобновить государственное регулирование цен на социальные продукты.