Десята "з кінця": Україна в рейтингу якості життя
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Україна посіла 62 позицію в щорічному рейтингу "Якість життя країн-2019", який формує сервіс Numbeo, передає УНН.
"Сусідами" України в рейтингу є Таїланд і Гонконг. Ці країни посіли 61 і 63 позиції відповідно.
Лідируючі позиції в рейтингу дісталися Данії, Швейцарії та Фінляндії. Німеччина опинилася на восьмому місці, Норвегія, Японія та США - на 10, 12 і 13 місцях відповідно.
У рейтингу за 2019 рік Білорусь посіла 37 місце, Литва - 29-те, Латвія - 34-те, Польща - 35-те місце.
РФ розмістилася на 59-му місці.
Замикає список Єгипет, який посів 71 місце.
Як повідомляв УНН, українці лікуються "в борг". А за даними Держстату 14 млн наших громадян проживають на межею бідності.
При цьому в Україні продовжують дорожчати соціальні продукти харчування, і витрати населення на найнеобхідніше, відповідно зростають.
У той час як європейці витрачають на продукти лише близько 20% від своїх мінімальних зарплат, українці - половину від усіх доходів.
Багато експертів звинувачують в такій статистиці рішення КМУ відмовитись від держрегулювання цін на соціальні продукти харчування.
"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив з цього приводу депутат Сергій Тригубенко, додавши, що готовий підтримати своїх колег по парламенту, які закликають уряд відновити державне регулювання цін на соціальні продукти.