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Дещица: если мигранты не пробьются в Польшу, они могут попытаться перейти украинскую границу

Киев • УНН

 • 35060 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Группа нелегальных мигрантов, которая штурмует польскую границу, в случае неудачи может попытаться перейти границу Украины. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица, пишет УНН.

Дещица: если мигранты не пробьются в Польшу, они могут попытаться перейти украинскую границу

Цитата:

“Насколько серьезна эта ситуация для Украины - надо помнить это и принимать во внимание, потому что не исключено, если Польша все же не позволит то, чтобы нелегальные мигранты пересекали польскую границу, а эти мигранты уже несколько раз пытались это сделать, и они уже на самом деле находятся на таком этапе нервного срыва, неконтролируемости, потому что они находятся в ситуации, когда пообещали перебросить их дальше на Запад, прежде всего в Германию, а они этого не могут сделать и находятся без охраны ни в Польше, ни в Беларуси, находятся долгое время в лесах и без еды. То они могут попытаться перейти украинскую границу”, - сказал посол.

Детали

Также Дещица отметил, что ситуация, которая накануне сложилась на польско-белорусской границе - не нова.

Попытки пересечь границу со стороны Беларуси организованными режимом Лукашенко нелегальными мигрантами происходят в течение целого года, а только в октябре состоялось примерно 10 тысяч попыток нелегального пересечения польской границы, добавил дипломат.

Добавим

В ГПСУ накануне сообщили УНН, что на данный момент вопрос нелегальной миграции на границе Украины с Беларусью остро не стоит, однако пограничники учитывают ситуацию на границе Польши и Литвы с республикой.

Контекст

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Вчера, 8 ноября, ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они раздавались с польской стороны.

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