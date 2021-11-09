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Дещиця: якщо мігранти не проб'ються до Польщі, вони можуть спробувати перейти український кордон

Київ • УНН

 • 35061 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Група нелегальних мігрантів, яка штурмує польський кордон, у разі невдачі може спробувати перейти кордон України. Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця, пише УНН.

Дещиця: якщо мігранти не проб'ються до Польщі, вони можуть спробувати перейти український кордон

Цитата:

“Наскільки серйозна ця ситуація для України – треба пам’ятати це і брати до уваги, тому що не виключено, якщо Польща все ж таки не дозволить до того, щоб нелегальні мігранти перетинали польський кордон, а ці мігранти вже кілька разів намагались це зробити, і вони вже насправді знаходяться на такому етапі нервового зриву, неконтрольованості, бо вони перебувають у ситуації, коли пообіцяли перекинути їх далі на Захід, перш за все у Німеччину, а вони цього не можуть зробити і знаходяться без охорони ані в Польщі, ані в Білорусі, перебувають довший час в лісах і без їжі… то вони можуть спробувати перейти український кордон”, - сказав посол.

Деталі

Також Дещиця зазначив, що ситуація, яка напередодні виникла на польсько-білоруському кордоні – не нова.

Спроби перетнути кордон з боку Білорусі організованими режимом Лукашенка нелегальними мігрантами відбуваються впродовж цілого року, а лише у жовтні відбулось приблизно 10 тисяч спроб нелегального перетину польського кордону, додав дипломат.

Додамо

У ДПСУ напередодні повідомили УНН, що наразі питання нелегальної міграції на кордоні України з Білоруссю гостро не стоїть, однак прикордонники враховують ситуацію на кордоні Польщі і Литви з республікою.

Контекст

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

Учора, 8 листопада, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська уздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.

На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

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