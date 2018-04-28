Госсекретарь США: характер угрозы со стороны РФ изменился со времен "холодной войны"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 10113 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 37600 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 84086 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 62673 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 108425 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 176457 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 270387 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201619 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 267574 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286947 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 90738 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 83547 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 79679 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 60250 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 55875 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 28023 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 58370 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 354781 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 320341 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 404958 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 916 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 17610 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 24280 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 60505 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 267574 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Госсекретарь США: характер угрозы со стороны РФ изменился со времен "холодной войны"

Киев • УНН

 • 10251 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во время встреч министров стран-членов НАТО на этой неделе много внимания уделялось вопросу противостояния России, и характер угрозы, который идет от России, изменился со времен "холодной войны". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Госсекретарь США: характер угрозы со стороны РФ изменился со времен "холодной войны"

"Мы много говорили об изменении характера угроз со стороны России", - сказал Помпео.

"Когда я был молодым солдатом, угрозу составляли танки Т-72 и Е-60, которые ездили равнинами Восточной Германии. Теперь - это изменилось. И мы вместе, и каждая страна в отдельности, и НАТО должны выработать ответ на это. Есть много идей и существует мощный консенсус ... в оценке рисков, которые эта гибридная деятельность несет для Запада", - подчеркнул дипломат.

После завершения визита в Брюссель, госсекретарь США уехал на Ближний Восток, где он проведет встречи с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании.

Напомним, США хотят присоединения России к "демократическому миру" и готовы к диалогу по этому вопросу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85