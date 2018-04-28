Госсекретарь США: характер угрозы со стороны РФ изменился со времен "холодной войны"

"Мы много говорили об изменении характера угроз со стороны России", - сказал Помпео.

"Когда я был молодым солдатом, угрозу составляли танки Т-72 и Е-60, которые ездили равнинами Восточной Германии. Теперь - это изменилось. И мы вместе, и каждая страна в отдельности, и НАТО должны выработать ответ на это. Есть много идей и существует мощный консенсус ... в оценке рисков, которые эта гибридная деятельность несет для Запада", - подчеркнул дипломат.

После завершения визита в Брюссель, госсекретарь США уехал на Ближний Восток, где он проведет встречи с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании.

Напомним, США хотят присоединения России к "демократическому миру" и готовы к диалогу по этому вопросу.