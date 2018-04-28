Госсекретарь США: характер угрозы со стороны РФ изменился со времен "холодной войны"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во время встреч министров стран-членов НАТО на этой неделе много внимания уделялось вопросу противостояния России, и характер угрозы, который идет от России, изменился со времен "холодной войны". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Мы много говорили об изменении характера угроз со стороны России", - сказал Помпео.
"Когда я был молодым солдатом, угрозу составляли танки Т-72 и Е-60, которые ездили равнинами Восточной Германии. Теперь - это изменилось. И мы вместе, и каждая страна в отдельности, и НАТО должны выработать ответ на это. Есть много идей и существует мощный консенсус ... в оценке рисков, которые эта гибридная деятельность несет для Запада", - подчеркнул дипломат.
После завершения визита в Брюссель, госсекретарь США уехал на Ближний Восток, где он проведет встречи с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании.
Напомним, США хотят присоединения России к "демократическому миру" и готовы к диалогу по этому вопросу.