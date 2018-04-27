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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Вибір за Путіним: США хочуть, аби РФ приєдналась до "демократичного світу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. США хочуть приєднання Росії до “демократичного світу” і готові до діалогу з цього питання. Про це повідомив новий держсекретар США Майк Помпео, передає УНН із посиланням на РИА Новости.

Вибір за Путіним: США хочуть, аби РФ приєдналась до "демократичного світу"

“Вибір за Володимиром Путіним і росіянами. Ми б хотіли, щоб вони знову приєдналися до демократичного світу і поводились іншим чином, ніж сьогодні. Ми готові до цього діалогу. Це їх вибір, чи хочуть вони бути частиною цього чи ні”, — сказав Помпео.

Він також додав, що “російська загроза” обговорювалася на зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помпео і міністри НАТО зробили заяву щодо РФ, Криму і Донбасу

Нагадаємо, екс-директор ЦРУ Майк Помпео, який був затверджений на посаді держсекретаря США, приступив до виконання своїх обов'язків.

З 26 по 30 квітня проходить перше закордонне турне Помпео на посаді держсекретаря. Він відвідає Брюссель, Ер-Ріяд, Єрусалим і Амман. У Брюсселі він зустрінеться з Генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом і візьме участь в нараді міністром закордонних справ країн НАТО.

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