Помпео і міністри НАТО зробили заяву щодо РФ, Криму і Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео і міністри закордонних справ країн НАТО підтвердили, що не вестимуть справ з Росією, як зазвичай, до виконання Москвою своїх зобов'язань за мінськими угодами і повернення контролю над Кримом Україні. Про це заявила офіційний представник держдепу США Хізер Нойєрт, передає УНН.
"Держсекретар Помпео і міністри закордонних справ країн НАТО підтверджують: НАТО не буде повертатися до ведення справ з Росією, як зазвичай, поки Росія не виконає свої зобов'язання за мінськими угодами, не виведе сили і не припинить підтримку своїх маріонеток на Донбасі та не поверне контроль над Кримом Україні", - повідомила Нойєрт в Twitter.
Нагадаємо, екс-директор ЦРУ Майк Помпео, який був затверджений на посаді держсекретаря США, приступив до виконання своїх обов'язків.
З 26 по 30 квітня проходить перше закордонне турне Помпео на посаді держсекретаря. Він відвідає Брюссель, Ер-Ріяд, Єрусалим і Амман. У Брюсселі він зустрінеться з Генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом і візьме участь в нараді міністром закордонних справ країн НАТО.