Помпео и министры НАТО сделали заявление по РФ, Крыму и Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтвердили, что не будут вести дел с Россией, как обычно, до выполнения Москвой своих обязательства по минским соглашениям и возвращения контроля над Крымом Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт, передает УНН.
"Госсекретарь Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтверждают: НАТО не будет возвращаться к ведению дел с Россией, как обычно, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям, не выведет силы и не прекратит поддержку своих марионеток на Донбассе и не вернет контроль над Крымом Украине", - сообщила Нойерт в Twitter.
Напомним, экс-директор ЦРУ Майк Помпео, который был утвержден в должности госсекретаря США, приступил к исполнению своих обязанностей.
С 26 по 30 апреля проходит первое зарубежное турне Помпео в должности госсекретаря. Он посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. В Брюсселе он встретится с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в совещании министров иностранных дел стран НАТО.