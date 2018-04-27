Выбор за Путиным: США хотят, чтобы РФ присоединилась к "демократическому мира"

"Выбор за Владимиром Путиным и русскими. Мы бы хотели, чтобы они снова присоединились к демократическому миру и вели себя иным образом, чем сегодня. Мы готовы к этому диалогу. Это их выбор, хотят ли они быть частью этого или нет", - сказал Помпео.

Он также добавил, что "российская угроза" обсуждалась на встрече министров стран НАТО в Брюсселе.

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Напомним, экс-директор ЦРУ Майк Помпео, который был утвержден в должности госсекретаря США, приступил к исполнению своих обязанностей.

С 26 по 30 апреля проходит первое зарубежное турне Помпео в должности госсекретаря. Он посетит Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. В Брюсселе он встретится с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в совещании министров иностранных дел стран НАТО.