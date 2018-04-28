Держсекретар США: характер загрози з боку РФ змінився з часів "холодної війни"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Під час зустрічей міністрів країн-членів НАТО цього тижня багато уваги приділялось питанню протистояння Росії, і характер загрози, який йде від Росії, змінився з часів "холодної війни". Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"Ми багато говорили про зміну характеру загроз з боку Росії", - сказав Помпео.
"Коли я був молодим солдатом, загрозу становили танки Т-72 та Е-60, які їздили рівнинами Східної Німеччини. Тепер – це змінилось. І ми разом, і кожна країна окремо, і НАТО маємо напрацювати відповідь на це. Є багато ідей і існує потужний консенсус ... в оцінці ризиків, які ця гібридна діяльність несе для Заходу", - наголосив дипломат.
Після завершення візиту до Брюсселю, держсекретар США поїхав на Близький Схід, де він проведе зустрічі з лідерами Саудівської Аравії, Ізраїлю та Йорданії.
Нагадаємо, США хочуть приєднання Росії до “демократичного світу” і готові до діалогу з цього питання.