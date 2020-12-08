Госдума РФ одобрила в первом чтении расширение полномочий полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении поправки в закон "О полиции", расширяющие полномочия правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ, передает УНН.
В частности, российским полицейским разрешается проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания подозреваемых, захваченных на месте преступления.
Полицейским России также предоставили право раскрывать транспортное средство при угрозе жизни и здоровью граждан, в том числе в случаях, когда человеку в автомобиле необходима первая помощь, в нем оставлен ребенок или в машине находится подозреваемый.
В свою очередь, сотрудникам МВД России смогут не представляться, проводя задержания, получат право открывать частные автомобили и не нести при этом ответственность за повреждения, а также стрелять на поражение из огнестрельного оружия, если гражданин сделает “действия, дают основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции”. Что это именно за действия — в законопроекти не уточняется.
Поправки в закон “О полиции” предложило правительство России. Как пишет “Радио Свобода”, правозащитники выступают против поправок, опасаясь, что их принятие приведет к еще большим нарушениям прав граждан со стороны сотрудников силовых ведомств.
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