Європарламент вимагає від ЄС жорсткіших дій проти режиму Лукашенка

ukru
Ексклюзив
08:45 • 15898 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 42289 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 99988 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 105742 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 113622 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 117886 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105337 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112800 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91738 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102443 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.2 м/с
80 %
757 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 35524 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 74178 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 100865 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 104434 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 71901 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 99988 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 16636 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 107441 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330394 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 3500 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 93063 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117288 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117299 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113837 перегляди
Актуальне
Європарламент вимагає від ЄС жорсткіших дій проти режиму Лукашенка

Європарламент вимагає від ЄС жорсткіших дій проти режиму Лукашенка

Київ • УНН

 • 10439 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Депутати Європарламенту в четвер, 26 листопада, після дебатів щодо "подальших порушень прав людини у Білорусі, зокрема вбивства Романа Бондаренка" ухвалили відповідну резолюцію. За неї віддали свої голоси 613 євродепутатів, 41 висловився проти, ще 35 утрималися. Про це пише DW, передає УНН.

"Заходи, ухвалені до цього часу Євросоюзом та його державами-членами проти режиму (правителя Білорусі Олександра. - Ред.) Лукашенка, є недостатніми", - зазначається в тексті резолюції. Європарламент закликав ЄС ухвалити третій пакет санкцій, який включатиме також білоруські компанії та олігархів, пов'язаних з Лукашенком. Рада ЄС тижнем раніше вирішила розпочати підготовку таких нових заходів.

Резолюція містить заклик заморозити надання чинному уряду країни будь-яких коштів ЄС, у тому числі позик Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.

Європарламент також закликав ЄС підтримати міжнародне розслідування "злочинів режиму Лукашенка". На підтримку розслідування, на думку депутатів, слід створити міжнародний центр зі збору доказів. У резолюції зазначається, що й сам Європарламент повинен відрядити місію зі збору фактів щодо порушень прав людини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білоруський архієпископ прокляв Лукашенко і відлучив його від церкви

Резолюція також містить заклик до влади Білорусі "припинити всі форми насильства, жорсткого поводження, насильства за гендерною ознакою та тортур проти громадян Білорусі", а також звільнити усіх затриманих з політичних мотивів. За даними Європарламенту, зараз у Білорусі понад 125 політв'язнів, а загалом, починаючи з травня цього року, за протести проти Лукашенка затримували більш ніж 25 тисяч білорусів.

У резолюції Європарламенту різко засуджується "вбивство Романа Бондаренка", та висловлюється співчуття його родині, а також усім сім'ям, які втратили своїх близьких "внаслідок репресій, які здійснюються режимом Лукашенка". Європарламент додав, що, за наявними даними, люди в масках, які побили Бондаренка, "тісно пов'язані з режимом Лукашенка". Активіста продовжили бити і після затримання - з двору його забрала міліція і тільки дві години пізніше доставила в лікарню, відзначають в резолюції.

31-річного активіста Романа Бондаренка побили невідомі в масках 11 листопада у дворі його будинку в Мінську. Цей двір протестувальники називають "двором змін". Бондаренка доправили в лікарню, де він помер наступного дня від отриманих травм.

"Влада намагається перекласти відповідальність, стверджуючи, що пана Бондаренка побили "стурбовані громадяни" і переслідуючи лікаря і журналіста, які розкрили інформацію (про Бондаренка. - Ред.)", - зазначили в Європарламенті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінську зник журналіст Ігор Ільяш

Як відомо, у Слідчому комітеті Білорусі стверджують, що Бондаренко отримав травми в результаті "бійки між агресивно налаштованими місцевими жителями, що вішають стрічки, і особами, які їх знімають". Йдеться про біло-червоно-білі стрічки і прапори, через які "двір змін" і став знаменитим.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Бондаренко був п'яним. Але журналістка видання TUT.by Катерина Борисенко опублікувала отримані від лікаря Артема Сорокіна медичні звіти, що в крові Бондаренка алкоголю не виявили. Їх обох затримали. Європарламент закликав Мінськ звільнити Борисенко, Сорокіна та інших політичних в'язнів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білорусі завели справу на лікаря, який розповів про смерть Романа Бондаренка

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$69.94
Bitcoin
$83,422.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.21
Золото
$3,033.40
Ethereum
$1,940.42