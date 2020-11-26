Європарламент вимагає від ЄС жорсткіших дій проти режиму Лукашенка

"Заходи, ухвалені до цього часу Євросоюзом та його державами-членами проти режиму (правителя Білорусі Олександра. - Ред.) Лукашенка, є недостатніми", - зазначається в тексті резолюції. Європарламент закликав ЄС ухвалити третій пакет санкцій, який включатиме також білоруські компанії та олігархів, пов'язаних з Лукашенком. Рада ЄС тижнем раніше вирішила розпочати підготовку таких нових заходів.

Резолюція містить заклик заморозити надання чинному уряду країни будь-яких коштів ЄС, у тому числі позик Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.

Європарламент також закликав ЄС підтримати міжнародне розслідування "злочинів режиму Лукашенка". На підтримку розслідування, на думку депутатів, слід створити міжнародний центр зі збору доказів. У резолюції зазначається, що й сам Європарламент повинен відрядити місію зі збору фактів щодо порушень прав людини.

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Резолюція також містить заклик до влади Білорусі "припинити всі форми насильства, жорсткого поводження, насильства за гендерною ознакою та тортур проти громадян Білорусі", а також звільнити усіх затриманих з політичних мотивів. За даними Європарламенту, зараз у Білорусі понад 125 політв'язнів, а загалом, починаючи з травня цього року, за протести проти Лукашенка затримували більш ніж 25 тисяч білорусів.

У резолюції Європарламенту різко засуджується "вбивство Романа Бондаренка", та висловлюється співчуття його родині, а також усім сім'ям, які втратили своїх близьких "внаслідок репресій, які здійснюються режимом Лукашенка". Європарламент додав, що, за наявними даними, люди в масках, які побили Бондаренка, "тісно пов'язані з режимом Лукашенка". Активіста продовжили бити і після затримання - з двору його забрала міліція і тільки дві години пізніше доставила в лікарню, відзначають в резолюції.

31-річного активіста Романа Бондаренка побили невідомі в масках 11 листопада у дворі його будинку в Мінську. Цей двір протестувальники називають "двором змін". Бондаренка доправили в лікарню, де він помер наступного дня від отриманих травм.

"Влада намагається перекласти відповідальність, стверджуючи, що пана Бондаренка побили "стурбовані громадяни" і переслідуючи лікаря і журналіста, які розкрили інформацію (про Бондаренка. - Ред.)", - зазначили в Європарламенті.

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Як відомо, у Слідчому комітеті Білорусі стверджують, що Бондаренко отримав травми в результаті "бійки між агресивно налаштованими місцевими жителями, що вішають стрічки, і особами, які їх знімають". Йдеться про біло-червоно-білі стрічки і прапори, через які "двір змін" і став знаменитим.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Бондаренко був п'яним. Але журналістка видання TUT.by Катерина Борисенко опублікувала отримані від лікаря Артема Сорокіна медичні звіти, що в крові Бондаренка алкоголю не виявили. Їх обох затримали. Європарламент закликав Мінськ звільнити Борисенко, Сорокіна та інших політичних в'язнів.

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