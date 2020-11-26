Европарламент требует от ЕС жестких действий против режима Лукашенко

“Меры, принятые до сих пор Евросоюзом и его государствами-членами против режима (правителя Беларуси Александра. — Ред.) Лукашенко, недостаточны”, — говорится в тексте резолюции. Европарламент призвал ЕС принять третий пакет санкций, который будет включать также белорусские компании и олигархов, связанных с Лукашенко. Совет ЕС неделей ранее решил начать подготовку таких новых мероприятий.

Резолюция содержит призыв заморозить предоставление действующему правительству страны любых средств ЕС, в том числе займов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Европарламент также призвал ЕС поддержать международное расследование “преступлений режима Лукашенко”. В поддержку расследования, по мнению депутатов, необходимо создать международный центр по сбору доказательств. В резолюции отмечается, что и сам Европарламент должен отправить миссию по сбору фактов относительно нарушений прав человека.

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Резолюция также содержит призыв к властям Беларуси “прекратить все формы насилия, жестокого обращения, насилия по гендерному признаку и пыток против граждан Беларуси”, а также освободить всех задержанных по политическим мотивам. По данным Европарламента, сейчас в Беларуси более 125 политзаключенных, а в целом, начиная с мая этого года, за протесты против Лукашенко задерживали более чем 25 тысяч белорусов.

В резолюции Европарламента резко осуждается “убийство Романа Бондаренко”, и высказывается соболезнования его семье, а также всем семьям, которые потеряли своих близких “вследствие репрессий, осуществляемых режимом Лукашенко”. Европарламент добавил, что, по имеющимся данным, люди в масках, которые избили Бондаренко, “тесно связаны с режимом Лукашенко”. Активиста продолжили бить и после задержания — со двора его забрала милиция и только спустя 2 часа доставила в больницу, отмечают в резолюции.

31-летнего активиста Романа Бондаренко избили неизвестные в масках 11 ноября во дворе его дома в Минске. Этот двор протестующие называют “двором перемен”. Бондаренко доставили в больницу, где он умер на следующий день от полученных травм.

“Власть пытается переложить ответственность, утверждая, что господина Бондаренко избили „обеспокоенные граждане“ и при этом преследуют врача и журналиста, которые раскрыли информацию (о Бондаренко. — Ред.)”, — отметили в Европарламенте.

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Как известно, в Следственном комитете Беларуси утверждают, что Бондаренко получил травмы в результате “драки между агрессивно настроенными местными жителями, вешают ленты, и лицами, которые их снимают”. Речь идет о бело-красно-белые ленты и флаги, по которым “двор перемен” и стал знаменитым.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Бондаренко был пьян. Но журналистка издания TUT.by Екатерина Борисенко опубликовала полученные от врача Артема Сорокина медицинские отчеты, в крови Бондаренко алкоголя не обнаружили. Их обоих задержали. Европарламент призвал Минск освободить Борисенко, Сорокина и других политических заключенных.

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