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Европарламент требует от ЕС жестких действий против режима Лукашенко

Европарламент требует от ЕС жестких действий против режима Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Депутаты Европарламента в четверг, 26 ноября, после дебатов касательно "дальнейших нарушений прав человека в Беларуси, в частности убийства Романа Бондаренко" приняли соответствующую резолюцию. За нее отдали свои голоса 613 евродепутатов, 41 высказался против, еще 35 воздержались. Об этом пишет DW, передает УНН.

“Меры, принятые до сих пор Евросоюзом и его государствами-членами против режима (правителя Беларуси Александра. — Ред.) Лукашенко, недостаточны”, — говорится в тексте резолюции. Европарламент призвал ЕС принять третий пакет санкций, который будет включать также белорусские компании и олигархов, связанных с Лукашенко. Совет ЕС неделей ранее решил начать подготовку таких новых мероприятий.

Резолюция содержит призыв заморозить предоставление действующему правительству страны любых средств ЕС, в том числе займов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Европарламент также призвал ЕС поддержать международное расследование “преступлений режима Лукашенко”. В поддержку расследования, по мнению депутатов, необходимо создать международный центр по сбору доказательств. В резолюции отмечается, что и сам Европарламент должен отправить миссию по сбору фактов относительно нарушений прав человека.

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Резолюция также содержит призыв к властям Беларуси “прекратить все формы насилия, жестокого обращения, насилия по гендерному признаку и пыток против граждан Беларуси”, а также освободить всех задержанных по политическим мотивам. По данным Европарламента, сейчас в Беларуси более 125 политзаключенных, а в целом, начиная с мая этого года, за протесты против Лукашенко задерживали более чем 25 тысяч белорусов.

В резолюции Европарламента резко осуждается “убийство Романа Бондаренко”, и высказывается соболезнования его семье, а также всем семьям, которые потеряли своих близких “вследствие репрессий, осуществляемых режимом Лукашенко”. Европарламент добавил, что, по имеющимся данным, люди в масках, которые избили Бондаренко, “тесно связаны с режимом Лукашенко”. Активиста продолжили бить и после задержания — со двора его забрала милиция и только спустя 2 часа доставила в больницу, отмечают в резолюции.

31-летнего активиста Романа Бондаренко избили неизвестные в масках 11 ноября во дворе его дома в Минске. Этот двор протестующие называют “двором перемен”. Бондаренко доставили в больницу, где он умер на следующий день от полученных травм.

“Власть пытается переложить ответственность, утверждая, что господина Бондаренко избили „обеспокоенные граждане“ и при этом преследуют врача и журналиста, которые раскрыли информацию (о Бондаренко. — Ред.)”, — отметили в Европарламенте.

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Как известно, в Следственном комитете Беларуси утверждают, что Бондаренко получил травмы в результате “драки между агрессивно настроенными местными жителями, вешают ленты, и лицами, которые их снимают”. Речь идет о бело-красно-белые ленты и флаги, по которым “двор перемен” и стал знаменитым.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Бондаренко был пьян. Но журналистка издания TUT.by Екатерина Борисенко опубликовала полученные от врача Артема Сорокина медицинские отчеты, в крови Бондаренко алкоголя не обнаружили. Их обоих задержали. Европарламент призвал Минск освободить Борисенко, Сорокина и других политических заключенных.

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