У Мінську зник журналіст Ігор Ільяш

Телефони Ілляша, який працює на телеканалі “Белсат”, відключені, він не прийшов на раніше обумовлену зустріч. Колеги приїхали до квартири, де Ігор проживає з затриманою раніше колегою Катериною Андреєвою, двері їм ніхто не відчинив.

Після цього брат журналіста зайшов до квартири і виявив там копію протоколу вилучення комп’ютерної техніки і телефонів. Хто проводив обшук, на якій підставі вилучили техніку, з документа зрозуміти неможливо.

Де перебуває сам журналіст, як і раніше, невідомо.

Як відзначає видання, дружина Ігоря Ілляша Катерина Андрєєва є фігуранткою кримінальної справи про організацію дій, що порушують громадський порядок. Їй обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці, до 20 січня 2021 року.

Правозахисники визнали Катерину Андреєву політичним в’язнем.

Нагадаємо, Україна та шість країн-партнерів Європейського Союзу запровадили санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини. Пізніше свої санкції проти офіційного Мінська розширили країни Балтії.

Масові акції протесту проходять в Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з правоохоронними органами. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.