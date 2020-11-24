У Мінську зник журналіст Ігор Ільяш
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У столиці Білорусі Мінську кілька годин не виходить на зв’язок журналіст Ігор Ілляш. Про це повідомили білоруська служба Радіо Свобода, передає УНН.
Телефони Ілляша, який працює на телеканалі “Белсат”, відключені, він не прийшов на раніше обумовлену зустріч. Колеги приїхали до квартири, де Ігор проживає з затриманою раніше колегою Катериною Андреєвою, двері їм ніхто не відчинив.
Після цього брат журналіста зайшов до квартири і виявив там копію протоколу вилучення комп’ютерної техніки і телефонів. Хто проводив обшук, на якій підставі вилучили техніку, з документа зрозуміти неможливо.
Де перебуває сам журналіст, як і раніше, невідомо.
Як відзначає видання, дружина Ігоря Ілляша Катерина Андрєєва є фігуранткою кримінальної справи про організацію дій, що порушують громадський порядок. Їй обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці, до 20 січня 2021 року.
Правозахисники визнали Катерину Андреєву політичним в’язнем.
Нагадаємо, Україна та шість країн-партнерів Європейського Союзу запровадили санкції проти Республіки Білорусь через фальсифікацію виборів і порушення прав людини. Пізніше свої санкції проти офіційного Мінська розширили країни Балтії.
Масові акції протесту проходять в Білорусі з дня виборів 9 серпня, перемогу на яких з 80,1% голосів здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, вона не визнала результати голосування. У перші дні акції вилилися в жорсткі зіткнення маніфестантів з правоохоронними органами. Опозиція закликає продовжувати протести до оголошення нових виборів.