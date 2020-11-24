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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 23758 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 39617 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 57129 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 80872 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106736 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110963 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Минске исчез журналист Игорь Ильяш

В Минске исчез журналист Игорь Ильяш

Киев  •  УНН

 • 15084 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В столице Беларуси Минске несколько часов не выходит на связь журналист Игорь Илляш. Об этом сообщили белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.

Телефоны Ильяша, который работает на телеканале "Белсат", отключены, он не пришел на ранее оговоренную встречу. Коллеги приехали в квартиру, где Игорь проживает с задержанной ранее коллегой Екатериной Андреевой, дверь им никто не открыл.

После этого брат журналиста зашел в квартиру и обнаружил там копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. Кто проводил обыск, на каком основании изъяли технику, из документа понять невозможно.

Где находится сам журналист, по-прежнему неизвестно.

Как отмечает издание, жена Игоря Ильяша Екатерина Андреева является фигуранткой уголовного дела об организации действий, нарушающих общественный порядок. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 20 января 2021 года.

Правозащитники признали Екатерину Андрееву политическим заключенным.

Напомним, Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза ввели санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. Позже свои санкции против официального Минска расширили страны Балтии.

Массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.

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