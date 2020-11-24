В Минске исчез журналист Игорь Ильяш
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В столице Беларуси Минске несколько часов не выходит на связь журналист Игорь Илляш. Об этом сообщили белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.
Телефоны Ильяша, который работает на телеканале "Белсат", отключены, он не пришел на ранее оговоренную встречу. Коллеги приехали в квартиру, где Игорь проживает с задержанной ранее коллегой Екатериной Андреевой, дверь им никто не открыл.
После этого брат журналиста зашел в квартиру и обнаружил там копию протокола изъятия компьютерной техники и телефонов. Кто проводил обыск, на каком основании изъяли технику, из документа понять невозможно.
Где находится сам журналист, по-прежнему неизвестно.
Как отмечает издание, жена Игоря Ильяша Екатерина Андреева является фигуранткой уголовного дела об организации действий, нарушающих общественный порядок. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 20 января 2021 года.
Правозащитники признали Екатерину Андрееву политическим заключенным.
Напомним, Украина и шесть стран-партнеров Европейского Союза ввели санкции против Республики Беларусь за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. Позже свои санкции против официального Минска расширили страны Балтии.
Массовые акции протеста проходят в Беларуси с дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов получил Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов.