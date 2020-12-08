Держдума РФ схвалила в першому читанні розширення повноважень поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Депутати Держдуми Росії прийняли в першому читанні поправки в закон “Про поліцію”, що розширюють повноваження правоохоронців. Про це повідомляється на сайті нижньої палати парламенту РФ, передає УНН.
Зокрема, російським поліцейським дозволяється проникати у житлові та інші приміщення, на земельні ділянки і території для затримання підозрюваних, захоплених на місці злочину.
Поліцейським Росії також надали право розкривати транспортний засіб при загрозі життю та здоров’ю громадян, в тому числі у випадках, коли людині в автомобілі необхідна перша допомога, в ньому залишено дитина або в машині знаходиться підозрюваний.
Своєю чергою, співробітникам МВС Росії зможуть не представлятися, проводячи затримання, отримають право відкривати приватні автомобілі і не нести при цьому відповідальність за пошкодження, а також стріляти на ураження з вогнепальної зброї, якщо громадянин зробить “дії, що дають підставу розцінити їх як загрозу нападу на співробітника поліції”. Що це саме за дії — в законопроєкті не уточнюється.
Поправки в закон “Про поліцію” запропонував уряд Росії. Як пише “Радіо Свобода”, правозахисники виступають проти поправок, побоюючись, що їх ухвалення призведе до ще більших порушень прав громадян з боку співробітників силових відомств.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європарламент вимагає від ЄС жорсткіших дій проти режиму Лукашенка