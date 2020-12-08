Держдума РФ схвалила в першому читанні розширення повноважень поліцейських

ukru
18 березня, 21:00 • 47201 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 95916 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 69199 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 103540 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 75568 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 99791 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117137 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144924 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184370 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 313864 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 100734 перегляди
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 20220 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 31288 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 31472 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 21790 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 66125 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 313866 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 247612 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 341232 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 334604 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 66625 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110720 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111447 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108374 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121784 перегляди
Актуальне
Держдума РФ схвалила в першому читанні розширення повноважень поліцейських

Держдума РФ схвалила в першому читанні розширення повноважень поліцейських

Київ • УНН

 • 7308 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Депутати Держдуми Росії прийняли в першому читанні поправки в закон “Про поліцію”, що розширюють повноваження правоохоронців. Про це повідомляється на сайті нижньої палати парламенту РФ, передає УНН.

Зокрема, російським поліцейським дозволяється проникати у житлові та інші приміщення, на земельні ділянки і території для затримання підозрюваних, захоплених на місці злочину.

Поліцейським Росії також надали право розкривати транспортний засіб при загрозі життю та здоров’ю громадян, в тому числі у випадках, коли людині в автомобілі необхідна перша допомога, в ньому залишено дитина або в машині знаходиться підозрюваний.

Своєю чергою, співробітникам МВС Росії зможуть не представлятися, проводячи затримання, отримають право відкривати приватні автомобілі і не нести при цьому відповідальність за пошкодження, а також стріляти на ураження з вогнепальної зброї, якщо громадянин зробить “дії, що дають підставу розцінити їх як загрозу нападу на співробітника поліції”. Що це саме за дії — в законопроєкті не уточнюється.

Поправки в закон “Про поліцію” запропонував уряд Росії. Як пише “Радіо Свобода”, правозахисники виступають проти поправок, побоюючись, що їх ухвалення призведе до ще більших порушень прав громадян з боку співробітників силових відомств.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європарламент вимагає від ЄС жорсткіших дій проти режиму Лукашенка

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79