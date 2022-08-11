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Госдеп США возложил на россию ответственность за риски на Запорожской АЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. США заявляют, что россия несет полную ответственность за все возможные риски на ЗАЭС, передает УНН со ссылкой на заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

Госдеп США возложил на россию ответственность за риски на Запорожской АЭС

Цитата

«россия единственная, кто спровоцировал эти риски для ЗАЭС, начав свое полномасштабное вторжение. И только она может устранить эти риски, выведя свои войска из Украины», - заявила Дженкинс на заседании Совбеза ООН, слова которой приводит CNN.

Детали

Политик добавила, что из-за ситуации вокруг АЭС США призывают россию немедленно вывести свои войска с территории Украины.

Напомним

4 марта 2022 года армия рф захватила Энергодар и ЗАЭС рядом с городом.

Добавим

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению всех боевых действий в районе Запорожской АЭС, поскольку любое повреждение может привести к катастрофическим последствиям.

россия хочет устроить дешевый спектакль в ООН, инициируя заседание Совбеза по ситуации на Запорожской АЭС. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В течение дня, 11 августа, рашисты 4 раза обстреливали ЗАЭС.

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