Госдеп США возложил на россию ответственность за риски на Запорожской АЭС

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«россия единственная, кто спровоцировал эти риски для ЗАЭС, начав свое полномасштабное вторжение. И только она может устранить эти риски, выведя свои войска из Украины», - заявила Дженкинс на заседании Совбеза ООН, слова которой приводит CNN.

Детали

Политик добавила, что из-за ситуации вокруг АЭС США призывают россию немедленно вывести свои войска с территории Украины.

Напомним

4 марта 2022 года армия рф захватила Энергодар и ЗАЭС рядом с городом.

Добавим

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению всех боевых действий в районе Запорожской АЭС, поскольку любое повреждение может привести к катастрофическим последствиям.

россия хочет устроить дешевый спектакль в ООН, инициируя заседание Совбеза по ситуации на Запорожской АЭС. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В течение дня, 11 августа, рашисты 4 раза обстреливали ЗАЭС.