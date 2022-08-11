Держдеп США поклав на росію відповідальність за ризики на Запорізькій АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. США заявляють, що росія несе повну відповідальність за всі можливі ризики на ЗАЕС, передає УНН із посиланням на заступника держсекретаря США з контролю над озброєннями Бонні Дженкінс.
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«росія єдина, хто спровокував ці ризики для ЗАЕС, розпочавши своє повномасштабне вторгнення. І лише вона може усунути ці ризики, вивівши свої війська з України», - заявила Дженкінс на засіданні Ради безпеки ООН, слова якої наводить CNN.
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Політик додала, що через ситуацію навколо АЕС США закликають росію негайно вивести свої війська з території України.
Нагадаємо
4 березня 2022 року армія рф захопила Енергодар та ЗАЕС поруч із містом.
Додамо
Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення всіх бойових дій у районі Запорізької АЕС, оскільки будь-яке пошкодження може призвести до катастрофічних наслідків.
росія хоче влаштувати дешеву виставу в ООН, ініціюючи засідання Ради безпеки щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Протягом дня, 11 серпня, рашисти 4 рази обстрілювали ЗАЕС.