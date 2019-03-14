Госдеп США назвал "С14" и "национальный Корпус" группами ненависти

В своем отчете подразделение Госдепа анализирует ситуацию с правами человека в Украине. В частности, внимание уделено праворадикальным формированием "С14" и "Национальный корпус".

Отмечается, что "С14" запугивали и нападали на адвокатов и журналистов за их профессиональную деятельность, сотрудничали с государством и получали от нее гранты.

"Министерство молодежи и спорта объявило, что предоставило "C14", националистической группе ненависти, 440 тыс. грн (17 тыс. дол.) на проведение молодежного летнего лагеря... "C14" и другие группы ненависти начали заключать официальные соглашения с муниципальными органами власти в Киеве и других городах, чтобы сформировать патрульные подразделения "муниципальной охраны" для обеспечения общественной безопасности. В декабрьском интервью 2017 года руководитель C14 описал сотрудничество с СБУ и полицией", - говорится в отчете.

В Госдепе подчеркивают, что правоохранители слабо реагировали на насилие, совершенное "С14" и "Национальным корпусом".

"Например, 8 июня группа насильственных националистов из организации "Национальные дружины", созданные при поддержке "Национального корпуса", атаковала и разрушила ромский табор в Киеве после того, как его жители не ответили на их ультиматум, чтобы оставить территорию в течение 24 часов. Там присутствовала полиция, но она никого не арестовала, и в видеозаписи атаки, размещенной в социальных сетях, можно заметить полицию за беседой с националистами после нападения", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали в Киеве 40 человек при попытке штурма управления полиции. Среди нападавших был лидер организации "С14" Евгений Карась. Попытка штурма произошла после задержания группы людей на Подоле, которые, по данным полиции, имели при себе оружие.



Напомним, в прошлом году в Борисполе в окно квартиры координатора "С14" Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство, в результате пострадал отец цели нападения. Позже правоохранители установили, что заказчик покушения на убийство Мазура заплатил исполнителям 3 тыс. дол.