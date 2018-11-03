Керівника С14 "замовили" за три тисячі доларів - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Замовник замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура заплатив виконавцям 3 тисячі доларів США. Про це під час брифінгу в Києві у суботу начальник ГУ Київської області Дмитро Ценов.
“Ми встановили і замовника замаху на вбивство. Також нами встановлено і отримано докази щодо фінансування замовлення в сумі 3 тисячі доларів США”, — сказав Ценов.
Він не назвав особу замовника, але пояснив причину замаху.
"Ми можемо пояснити, що причина замовлення — це громадська діяльність С14, а саме Сергія Мазура",- сказав він.
Як повідомляв УНН, правоохоронці Київської області затримали п’ятьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура — виконавців та замовника.
Нагадаємо, 10 жовтня у Борисполі Київської області у вікно квартири координатора ультраправої організації С14 Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій.