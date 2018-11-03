Руководителя С14 "заказали" за три тысячи долларов - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Заказчик покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура заплатил исполнителям 3 тысячи долларов США. Об этом во время брифинга в Киеве в субботу начальник ГУ Киевской области Дмитрий Ценов.
“Мы установили и заказчика покушения на убийство. Также нами установлено и получено доказательства финансирования заказа в сумме 3000 долларов США”, — сказал Ценов.
Он не назвал лицо заказчика, но объяснил причину покушения.
“Мы можем объяснить, что причина заказ — это общественная деятельность С14, а именно Сергея Мазура”, — сказал он.
Как сообщал УНН, правоохранители Киевской области задержали пятерых подозреваемых в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура — исполнителей и заказчика.
Напомним, 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.