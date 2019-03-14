Держдеп США назвав "С14" і "національний Корпус" групами ненависті

У своєму звіті підрозділ Держдепу аналізує ситуацію з правами людини в Україні. Зокрема увагу приділено праворадикальним формуванням "С14" та "Національний корпус".

Зазначається, що "С14" залякували і нападали на адвокатів та журналістів через їхню професійну діяльність, співпрацювали з державою та отримували від неї грантові кошти.

"Міністерство молоді та спорту оголосило, що надало "C14", націоналістичній групі ненависті, 440 тис. грн (17 тис. дол.) на проведення молодіжного літнього табору... "C14" та інші групи ненависті почали укладати офіційні угоди з муніципальними органами влади в Києві та інших містах, щоб сформувати патрульні підрозділи "муніципальної охорони" для забезпечення громадської безпеки. У грудневому інтерв'ю 2017 року керівник C14 описав співпрацю з СБУ та поліцією", - йдеться у звіті.

В Держдепі підкреслюють, що правоохоронці слабко реагували на насильство, вчинене "С14" та "Національним корпусом".

"Наприклад, 8 червня група насильницьких націоналістів з організації "Національні дружини", створеної за підтримки "Національного корпусу", атакувала та зруйнувала ромський табір у Києві після того, як його жителі не відповіли на їх ультиматум, щоб залишити територію протягом 24 годин. Там була присутня поліція, але вона нікого не заарештувала, і в відеозаписі атаки, розміщеної в соціальних мережах, можна помітити поліцію за бесідою з націоналістами після нападу", - зазначено в звіті.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали у Києві 40 осіб при спробі штурму управління поліції. Серед нападників був лідер організації "С14" Євген Карась. Спроба штурму відбулась після затримання групи людей на Подолі, які, за даними поліції, мали при собі зброю.



Нагадаємо, торік у Борисполі у вікно квартири координатора "С14" Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій, в результаті постраждав батько цілі нападу. Пізніше правоохоронці встановили, що замовник замаху на вбивство Мазура заплатив виконавцям 3 тис. дол.