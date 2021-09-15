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Госбюджете на 2022 год: бюджет Пенсионного фонда на 31 млрд больше нынешнего

Госбюджете на 2022 год: бюджет Пенсионного фонда на 31 млрд больше нынешнего

Киев  •  УНН

 • 77100 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 год — 531 млрд грн, что на 31 млрд больше 2021-го года. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Ключевые макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост заработных плат, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень ВВП — около 4%, как результат наших реформ”, — сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, медицинская отрасль получит 193 млрд грн, что на 31 млрд больше чем в 2021 году.

“Бюджет пенсионного фонда — 531 млрд грн, что на 31 млрд грн больше плана этого года. 5,95% от ВВП направлено на сектор безопасности и обороны. Мы увеличиваем обеспечения наших военных на 7,7 млрд грн, а также выделяем рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники. Также 5,5 млрд грн выделено для обеспечения жильем участников АТО”, — рассказал Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, 90 млрд грн в проект госбюджета-2022 правительство предлагает выделить на образование.

“Это на 21 млрд больше, чем в этом году. А значит — повышение зарплат учителей, повышение в 1,5-2,5 раза стипендий для студентов высших учебных заведений и профессионально-технических учреждений”, — сказал он.

Дополнение

Шмыгаль заявлял, что проект Государственного бюджета подадут в Верховную Раду в среду, 15 сентября.

Шмыгаль сообщал, что согласно проекту бюджета, доходы госбюджета в 2022 году составят 1277 млрд гривен, что на 161 млрд гривен больше по сравнению с 2021 годом. Расходы госбюджета составят 1465 млрд гривен.

Также он сообщал, что в проекте Государственного бюджета на 2022 год заложен рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

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