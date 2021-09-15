Держбюджет на 2022 рік: бюджет Пенсійного фонду на 31 млрд більше цьогорічного

ukru
17 березня, 19:38 • 82971 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 107174 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 165410 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147562 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148663 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159668 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177172 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150043 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159212 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176035 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 121024 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138905 перегляди
Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

Європейська Рада закличе росію проявити "волю до миру": ЗМІ побачили проект висновків саміту ЄС

17 березня, 17:26 • 90702 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 98948 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 83999 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 165410 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155242 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252842 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249125 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55344 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65225 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63405 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99343 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110019 перегляди
Актуальне
Держбюджет на 2022 рік: бюджет Пенсійного фонду на 31 млрд більше цьогорічного

Держбюджет на 2022 рік: бюджет Пенсійного фонду на 31 млрд більше цьогорічного

Київ • УНН

 • 77108 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Бюджет Пенсійного фонду у проекті держбюджету на 2022 рік — 531 млрд грн, що на 31 млрд більше 2021-го року. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ключові макроекономічні параметри: зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, зниження інфляції, рекордний за останні 10 років рівень ВВП — близько 4%, як результат наших реформ”, — сказав Шмигаль.

Деталі

За його словами, медична галузь отримає 193 млрд грн, що на 31 млрд більше ніж у 2021 році.

“Бюджет пенсійного фонду — 531 млрд грн, що на 31 млрд грн більше плану цього року. 5,95% від ВВП направлено на сектор безпеки та оборони. Ми збільшуємо забезпечення наших військових на 7,7 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки. Також 5,5 млрд грн виділено для забезпечення житлом учасників АТО”, — розповів Шмигаль.

Окрім того, за його словами, 90 млрд грн у проєкті держбюджету-2022 уряд пропонує виділити на освіту.

“Це на 21 млрд більше, ніж цьогоріч. А отже — підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ”, — сказав він.

Доповнення

Шмигаль заявляв, що проект Державного бюджету подадуть до Верховної Ради у середу, 15 вересня.

Шмигаль повідомляв, що згідно з проектом бюджету, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Витрати держбюджету складуть 1465 млрд гривень.

Також він повідомляв, що у проекті Державного бюджету на 2022 рік закладено зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами