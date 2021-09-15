Держбюджет на 2022 рік: бюджет Пенсійного фонду на 31 млрд більше цьогорічного
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Бюджет Пенсійного фонду у проекті держбюджету на 2022 рік — 531 млрд грн, що на 31 млрд більше 2021-го року. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Ключові макроекономічні параметри: зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, зниження інфляції, рекордний за останні 10 років рівень ВВП — близько 4%, як результат наших реформ”, — сказав Шмигаль.
Деталі
За його словами, медична галузь отримає 193 млрд грн, що на 31 млрд більше ніж у 2021 році.
“Бюджет пенсійного фонду — 531 млрд грн, що на 31 млрд грн більше плану цього року. 5,95% від ВВП направлено на сектор безпеки та оборони. Ми збільшуємо забезпечення наших військових на 7,7 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки. Також 5,5 млрд грн виділено для забезпечення житлом учасників АТО”, — розповів Шмигаль.
Окрім того, за його словами, 90 млрд грн у проєкті держбюджету-2022 уряд пропонує виділити на освіту.
“Це на 21 млрд більше, ніж цьогоріч. А отже — підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ”, — сказав він.
Доповнення
Шмигаль заявляв, що проект Державного бюджету подадуть до Верховної Ради у середу, 15 вересня.
Шмигаль повідомляв, що згідно з проектом бюджету, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Витрати держбюджету складуть 1465 млрд гривень.
Також він повідомляв, що у проекті Державного бюджету на 2022 рік закладено зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.