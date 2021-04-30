Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Государственный долг Украины в марте снизился более чем на 38 миллиардов гривен, или более 1,2 млрд долл. в долларовом эквиваленте - до 2,51 трлн грн, или 90,17 млрд долл. в эквиваленте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.