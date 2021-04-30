Держборг у березні скоротився на понад мільярд доларів

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"Станом на кінець березня 2021-го року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 514,28 млрд грн (90,17 млрд дол. США в еквіваленті в іноземній валюті). Порівняно з попереднім місяцем державний та гарантований державою борг України зменшився у гривневому еквіваленті на 38,68 млрд грн та на 1,24 млрд дол. США у доларовому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Мінфіну, при цьому, державний борг зменшився на 28,91 млрд гривень (906,4 млн дол. США), а гарантований державою борг зменшився на 9,77 млрд грн (33,4 млн дол США).

Державний борг станом на кінець березня становив 2 234,77 млрд грн (80,14 млрд дол. США), з яких 45,8% - державний внутрішній борг (ОВДП), а 54,2% - державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (21,2% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (28,9%) та іншого зовнішнього боргу (3,9%).

Частка державного боргу в гривні станом на кінець березня 2021-го року зросла до 39,8%.

Протягом березня 2021-го року Мінфін провів 29 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 44,4 млрд гривень на фінансування державного бюджету.

Платежі з погашення державного боргу за І квартал 2021 року становили 106,9 млрд грн, платежі з обслуговування – 37,4 млрд грн.

Доповнення

Державний та гарантований державою борг України на кінець 2020 року становив 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд дол., що у доларовому еквіваленті на 5,9 млрд дол., або 6,99% більше, ніж у 2019 році.

За даними Рахункової палати, до Бюджету-2020 від державних запозичень надійшло майже 639 млрд грн (37% фінансового ресурсу держбюджету). Цей обсяг майже на 66% перевищив витрати на погашення держборгу, що призвело до його збільшення.

У 2020 році кожен українець платив по 3 тисячі гривень за обслуговування держборгу, відзначали у Рахунковій палаті.

Відзначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік передбачено понад 625 млрд грн на погашення за внутрішнім і зовнішнім боргом і обслуговування внутрішнього боргу.