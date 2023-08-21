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Государственное агентство восстановления откроет сметы всех проектов строительства

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Сметы на проекты восстановления будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства, сообщил в Facebook председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем, передает УНН

Детали

Теперь каждый сможет проверить и сравнить цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проектам, разработанным любым государственным заказчиком. В свою очередь это будет повышать ответственность и госзаказчиков, и проектных организаций и экспертизы, отметил Найем.

"Для нас важно не просто быстро и качественно проводить работы на объектах. Мы хотим, чтобы восстановление осуществлялось прозрачным и подотчетным способом. Это важно как для Агентства восстановления, так и для общественности и международных партнеров", - сообщил он.

По словам главы Агентства, на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС) появился обновленный функционал публикации смет объектов, которые строятся за публичные средства. Среди них - и сметы проектов Агентства восстановления. Ознакомиться с информацией о сметах сможет каждый на сайте ЕГЭССС в разделе «Сметная документация».

Ранее на портале были доступны только общие показатели по смете, однако после введения военного положения доступ к информации ограничили.

"Отметим, что создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства началось три года назад. Это одна из составляющих всей цифровой системы, которая станет основой управления восстановлением страны. Функционал обновлен в сотрудничестве Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке USAID TAPAS - проекта «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах»", - подытожил Найем.

Дополнение

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины было создано Кабинетом министров в январе 2023 года на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог. 

Решением Кабинета Министров, главой Агентства восстановления был назначен Мустафа Найем. 

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