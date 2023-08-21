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Державне агентство відновлення відкриє кошториси усіх проектів будівництва

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва, повідомив у Facebook голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм, передає УНН

Деталі

Тепер кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником. Своєю чергою це підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи, зазначив Найєм.

"Для нас важливо не просто швидко і якісно проводити роботи на обʼєктах. Ми прагнемо, аби відбудова здійснювалася у прозорий і підзвітний спосіб. Це важливо як для Агентства відновлення, так і для громадськості та міжнародних партнерів", - зазначив він.

За словами голови Агентства, на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕСББ) з’явився оновлений функціонал публікації кошторисів об'єктів, які будуються за публічні кошти. Серед них - і кошториси проєктів Агентства відновлення. Ознайомитися з інформацією про кошториси зможе кожен на сайті ЄДЕСББ у розділі «Кошторисна документація».

Раніше на порталі були доступні тільки загальні показники по кошторису, однак після введення військового стану доступ до інформації обмежили.

"Зазначимо, що створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розпочалося три роки тому. Це одна зі складових усієї цифрової системи, яка стане основою управління відбудовою країни. Функціонал оновлено у співпраці Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерство цифрової трансформації України за підтримки USAID TAPAS проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»",- підсумував Найєм.

Доповнення

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України було створене Кабінетом міністрів у січні 2023 року на базі Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг. 

Рішенням Кабінету Міністрів, головою Агентства відновлення було призначено Мустафу Найєма. 

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