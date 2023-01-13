Уряд створює агентство відновлення та розвитку інфраструктури України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Кабінет міністрів створює Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Уряд створює на базі Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг нову структуру — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України”, – повідомив він.
Деталі
Він заявив, що в Ірпені анонсували відновлення за рахунок коштів платформи United24 перших 18-и багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київщини.
За словами Шмигаля, відповідна установа дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів.
Доповнення
Загальна сума на відновлення України з чотирьох ключових джерел фінансування складає близько 110 млрд грн.