Правительство создает агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Кабинет министров создает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Цитата
“Правительство создает на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новую структуру — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины”, – сообщил он.
Детали
Он заявил, что в Ирпене анонсировали восстановление за счет средств платформы United24 первых 18-и многоквартирных домов, которые были повреждены во время российской оккупации части Киевской области.
По словам Шмыгаля, соответствующее учреждение позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.
Дополнение
Общая сумма на восстановление Украины из четырех ключевых источников финансирования составляет около 110 млрд грн.