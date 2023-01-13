Правительство создает агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

Цитата

“Правительство создает на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новую структуру — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины”, – сообщил он.

Детали

Он заявил, что в Ирпене анонсировали восстановление за счет средств платформы United24 первых 18-и многоквартирных домов, которые были повреждены во время российской оккупации части Киевской области.

По словам Шмыгаля, соответствующее учреждение позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.

Дополнение

Общая сумма на восстановление Украины из четырех ключевых источников финансирования составляет около 110 млрд грн.