Сума на відновлення України сягнула близько 110 млрд грн – Шмигаль

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«Станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих нам джерел складає близько 110 млрд грн. Усього ж в цьому році розраховуємо отримати 17 млрд доларів або 680 млрд грн на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна», – розповів Шмигаль.

Деталі

Він зазначив, що програма відновлення України стане найбільшим проектом відбудови з часів Другої світової війни. Шмигаль розповів, що уряд вже визначив 4 ключові джерела її фінансування:

· По-перше, це конфісковані російські кошти. Уряд вже спрямував 17 млрд грн конфіскованих коштів російських банків у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Працюють над тим, аби він розпочався і в країнах-союзників.

· Друге джерело фінансування – це будуть безпосередньо кошти з державного бюджету. Цього року 35,5 млрд грн так само підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку.

· Третє джерело – це кошти міжнародних партнерів. Вже є перші кроки в цьому напрямку. США прийняли рішення про виділення на відновлення України 1,4 млрд доларів або понад 56 млрд грн. Найближчим часом очікуємо надходження цих коштів.

· Четверте джерело – це кошти донорів з усього світу, які зібрані на платформі United24, створення якої ініціював Президент України Володимир Зеленський. Вже є відібрані перші проекти, Є відповідні кошти. Сотні родин зможуть повернутися до власних домівок та нормального життя.

Доповнення

Віцепрезидентка Світового банку Анна Б’єрде заявила, що післявоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.

В Україні планують спрямувати конфісковані у банків рф 17 млрд грн на відновлення житла.