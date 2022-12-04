Післявоєнна відбудова України обійдеться в 500-600 мільярдів євро — Світовий банк

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“Раніше ми опублікували цифру, розраховану спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності. Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро”, — заявила Б’єрде.

Вона додала, що зараз ця цифра значно збільшилася:

“Це точно зростання до 500-600 млрд євро”, — додала віцепрезидентка Світового банку.

Нагадаємо

24 листопада, Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів США.