Послевоенное восстановление Украины обойдется в 500-600 миллиардов евро.

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Киев • УНН

 • 1006398 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вице-президент Всемирного банка Анна Б’ерде в интервью австрийской газете Die Presse заявила, что послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро, пишет УНН.

Цитата

“Ранее мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например, в плане энергоэффективности. По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро”, — заявила Б’ерде.

Она добавила, что сейчас эта цифра значительно увеличилась:

“Это точно рост до 500-600 млрд евро”, — добавила вицепрезидент Всемирного банка.

Напомним

24 ноября Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд долларов США.

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