Послевоенное восстановление Украины обойдется в 500-600 миллиардов евро.

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“Ранее мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например, в плане энергоэффективности. По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро”, — заявила Б’ерде.

Она добавила, что сейчас эта цифра значительно увеличилась:

“Это точно рост до 500-600 млрд евро”, — добавила вицепрезидент Всемирного банка.

Напомним

24 ноября Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд долларов США.