Україна отримає грант на 4,5 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку

Деталі

Зазначені грантові кошти надано США та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Це дозволить надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором.

Також залучені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Нагадаємо

Сьогодні, 24 листопада, Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.