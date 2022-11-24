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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 39863 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Україна отримає грант на 4,5 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку

Україна отримає грант на 4,5 млрд доларів США з Цільового фонду Світового банку

Київ • УНН

 • 850698 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада, Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів США.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

Деталі

Зазначені грантові кошти надано США та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Це дозволить надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з агресором.

Також залучені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Нагадаємо

Сьогодні, 24 листопада, Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

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