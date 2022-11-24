Украина получит грант на 4,5 млрд. долларов США из Целевого фонда Всемирного банка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня, 24 ноября, Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 млрд. долларов США.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Детали
Указанные грантовые средства предоставлены США и направлены в Целевой фонд многих доноров как третьего дополнительного финансирования в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
Это позволит в дальнейшем обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и пособия для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором.
Также привлеченные грантовые средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.
Напомним
Сегодня, 24 ноября, Европейский парламент утвердил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.