Украина получит грант на 4,5 млрд. долларов США из Целевого фонда Всемирного банка

Детали

Указанные грантовые средства предоставлены США и направлены в Целевой фонд многих доноров как третьего дополнительного финансирования в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Это позволит в дальнейшем обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и пособия для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором.

Также привлеченные грантовые средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.

Напомним

Сегодня, 24 ноября, Европейский парламент утвердил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.