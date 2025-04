Європарламент підтримав виділення Україні 18 млрд євро макрофіну

Цитата

"З рекордною швидкістю Європейський парламент щойно затвердив 18 мільярдів євро для України, щоб пережити війну та почати її відновлення. За 9 місяців невибіркової війни, яку веде кремль, наша підтримка України тільки посилюється. Ми не зрушимо", – написала Мецола.

In record speed, @Europarl_EN has just approved €18 billion for Ukraine to survive the war and start its reconstruction.



9 months into Kremlin's indiscriminate war, our support to Ukraine only grows stronger. We won't budge.#StandWithUkraine #GeneratorsofHope

— Roberta Metsola (@EP_President) November 24, 2022

Нагадаємо

8 листопада Європейська комісія представила пропозицію щодо надання Україні у 2023 році макрофінансову допомогу в розмірі 18 млрд євро.