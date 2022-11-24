Європарламент підтримав виділення Україні 18 млрд євро макрофіну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це у Twitter повідомила президент Європарламенту Роберта Мецола, передає УНН.
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"З рекордною швидкістю Європейський парламент щойно затвердив 18 мільярдів євро для України, щоб пережити війну та почати її відновлення. За 9 місяців невибіркової війни, яку веде кремль, наша підтримка України тільки посилюється. Ми не зрушимо", – написала Мецола.
In record speed, @Europarl_EN has just approved €18 billion for Ukraine to survive the war and start its reconstruction.
9 months into Kremlin's indiscriminate war, our support to Ukraine only grows stronger. We won't budge.#StandWithUkraine #GeneratorsofHope
Нагадаємо
8 листопада Європейська комісія представила пропозицію щодо надання Україні у 2023 році макрофінансову допомогу в розмірі 18 млрд євро.