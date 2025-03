Европарламент поддержал выделение Украине 18 млрд евро макрофина

Цитата

"С рекордной скоростью Европейский парламент только что утвердил 18 миллиардов евро для Украины, чтобы пережить войну и начать ее восстановление. За 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся", – написала Мецолла.

In record speed, @Europarl_EN has just approved €18 billion for Ukraine to survive the war and start its reconstruction.



9 months into Kremlin's indiscriminate war, our support to Ukraine only grows stronger. We won't budge.#StandWithUkraine #GeneratorsofHope

— Roberta Metsola (@EP_President) November 24, 2022

Напомним

8 ноября Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине в 2023 году макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.