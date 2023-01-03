В Україні планують спрямувати конфісковані у банків рф 17 млрд грн на відновлення житла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні найближчим часом планують почати відновлення зруйнованого житла за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків — на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Цитата
«Спільно зі Світовим банком плануємо провести чергову верифікацію потреб України на швидке відновлення. Нагадаю, що маємо таку фіксацію на початок червня. Тоді цифра становила 350 млрд доларів завданих збитків. Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума сягає понад 700 млрд доларів», - сказав Шмигаль.
За його словами, у держбюджеті на поточний рік закладено 35,5 млрд грн для Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
«Це будівництво та ремонт громадських будівель, об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом ВПО. Також уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів, конфіскованих у російських банків — на спецрахунку вже є для цього 17 млрд грн. Перший пріоритет — зруйноване житло людей», - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що частиною великої відбудови буде залучення в українську економіку іноземних інвестицій.
«Тому цього року мусимо завершити розпочаті переговори про страхування військових ризиків для іноземних інвесторів», - додав Шмигаль.
Доповнення
В серпні повідомлялося, що в Україні вилучили російські активи на 28 млрд гривень.