В Україні вилучили російські активи на 28 млрд гривень, – Зеленський

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Президент провів нараду щодо санкційної політики та конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень.

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"Ця робота триває. Ще понад 900 об’єктів, які належать саме російській державі, запропоновано конфіскувати. А якщо оцінювати пакет власності не тільки держави-терориста, а й її резидентів, то йдеться про 36 тисяч позицій на вилучення. Все це буде спрямовано на відшкодування збитків, які Росія завдає війною й терором", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський закликає застосувати жорсткі санкції проти всієї атомної галузі РФ через обстріл Запорізької АЕС.