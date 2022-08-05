В Украине изъяли российские активы на 28 млрд гривен, – Зеленский

Детали

Президент провел совещание по поводу санкционной политики и конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 миллиардов гривен.

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"Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но и ее резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие. Все это будет направлено на возмещение ущерба, который Россия наносит войной и террором", – сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский призывает применить жесткие санкции против всей атомной отрасли РФ из-за обстрела Запорожской АЭС.