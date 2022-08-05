Зеленський закликає застосувати жорсткі санкції проти всієї атомної галузі РФ через обстріл Запорізької АЕС

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Протягом 5 серпня окупанти двічі відкрили вогонь на території Запорізької АЕС. Як зазначив Зеленський, це найбільша атомна станція на нашому континенті і будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий зухвалий злочин, акт терору.

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"Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатом" до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки", - заявив Глава держави.

Зеленський додав, що той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

Нагадаємо

Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Повідомляють про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.