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Зеленский призывает применить жесткие санкции против всей атомной отрасли РФ из-за обстрела Запорожской АЭС

Зеленский призывает применить жесткие санкции против всей атомной отрасли РФ из-за обстрела Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 131561 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский призвал применить жесткие санкции против всей атомной отрасли РФ из-за обстрела Запорожской АЭС. Об этом информирует УНН.

Детали

В течение 5 августа оккупанты дважды открыли огонь на территории Запорожской АЭС. Как отметил Зеленский, это самая большая атомная станция на нашем континенте и любые обстрелы этого объекта – это откровенное дерзкое преступление, акт террора.

Цитата

"Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы для АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от "Росатом" до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос чисто безопасности", - заявил Глава государства.

Зеленский добавил, что создающий ядерные угрозы для других народов сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии.

Напомним

Вечером 5 августа российские террористы вторично обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО. Три «прилета» зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Сообщают о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ.

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