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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Украине планируют направить конфискованные у банков рф 17 млрд грн на восстановление жилья

Киев • УНН

 • 699992 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Украине в ближайшее время планируют начать восстановление разрушенного жилья за счет средств, конфискованных у российских банков — на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В Украине планируют направить конфискованные у банков рф 17 млрд грн на восстановление жилья

Цитата

«Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на быстрое восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла 350 млрд долларов нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма достигает более 700 млрд долларов», - сказал Шмыгаль.

По его словам, в госбюджете на текущий год заложено 35,5 млрд грн для Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

«Это строительство и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, обеспечение жильем ВПЛ. Также уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков — на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн. Первый приоритет — разрушенное жилье людей», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что частью большого восстановления будет привлечение в украинскую экономику иностранных инвестиций.

«Поэтому в этом году должны завершить начатые переговоры о страховании военных рисков для иностранных инвесторов», - добавил Шмыгаль.

Дополнение

В августе сообщалось, что в Украине изъяли российские активы на 28 млрд гривен.

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