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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Сумма восстановления Украины составляет около 110 млрд грн – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 143859 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Общая сумма на восстановление Украины из четырех ключевых источников финансирования составляет около 110 млрд. грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сумма восстановления Украины составляет около 110 млрд грн – Шмыгаль

Цитата

«По состоянию на данный момент общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд грн. Всего же в этом году рассчитываем получить 17 млрд долларов или 680 млрд грн на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества», – рассказал Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом восстановления со времен Второй мировой войны. Шмыгаль рассказал, что правительство уже определило 4 ключевых источника ее финансирования:

· Во-первых, это конфискованные российские средства. Правительство уже направило 17 млрд грн конфискованных средств российских банков в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Работают над тем, чтобы он начался и в странах-союзниках.

·Второй источник финансирования – это будут непосредственно средства из государственного бюджета. В этом году 35,5 млрд грн также пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли.

·Третий источник – это средства международных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины 1,4 млрд. долларов или более 56 млрд. грн. В ближайшее время ожидаем поступление этих средств.

· Четвертый источник – это средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, создание которой инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Уже отобраны первые проекты, есть соответствующие средства. Сотни семей смогут вернуться в собственные дома и к нормальной жизни.

Дополнение

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде заявила, что послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.

В Украине планируют направить конфискованные у банков рф 17 млрд грн на восстановление жилья.

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