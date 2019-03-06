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Дерегуляция сократит расходы бизнеса на контакты с госорганами на 1 млрд грн

Дерегуляция сократит расходы бизнеса на контакты с госорганами на 1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 8911 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Сокращение контактов бизнеса с государственными органами позволит сократить расходы предпринимателей на 960 млн грн. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем отменить или изменить ряд норм, которые оказывают чрезмерное и неоправданное давление на бизнес. Мы предлагаем отменить 149 устаревших актов 1993-1997 годов, которые создают правовые коллизии и оказывают дополнительные нагрузки дополнительные на бизнеса. Во-вторых, надо уменьшить контакты бизнеса с государственными органами, что в общем уменьшит расходы украинского бизнеса на 960 млн грн", - отметил вице-премьер.

По его словам, также правительство отменит норму о наличии в фирмах Книги жалоб и предложений, даст бизнеса в целом экономию в 125 млн грн в год.

Напомним, правительство пока отменил более 1200 нормативных актов и приказов, регулирующих бизнес.

В правительстве хотят ввести упрощения процедуры трудоустройства для иностранцев в Украину.

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