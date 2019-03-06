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В уряді хочуть спростити процедуру працевлаштування для іноземців

В уряді хочуть спростити процедуру працевлаштування для іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В уряді хочуть запровадити спрощення процедури працевлаштування для іноземців в Україні. Про це під час засідання уряду заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

"Спрощення процедури працевлаштування для іноземців. Нещодавно була велика зустріч Президента та прем’єр-міністра з IT-галуззю, і це питання там піднімалось", - сказав він.

За його словами, наразі IT-галузь є одним з локомотивів розвитку України , де відкривають свої центри провідні корпорації світу.

"У нас діє досить абсурдна ситуація: американець, який приїжджає в Україну – він може приїхати сюди вільно – після того, він тут працює, сплачує податки, отримає посвідку на проживання, знімає чи купує житло, і після цього хоче отримати тут довгострокову робочу візу. Замість того, щоб продовжувати тут працювати, він має виїхати з України знов в Америку, і там чекати, поки йому нададуть візу, і тільки потім в’їхати назад", - пояснив заступник міністра.

Як повідомляв УНН, уряд затвердив план заходів з подолання бідності у цьому році

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