В уряді хочуть спростити процедуру працевлаштування для іноземців

"Спрощення процедури працевлаштування для іноземців. Нещодавно була велика зустріч Президента та прем’єр-міністра з IT-галуззю, і це питання там піднімалось", - сказав він.



За його словами, наразі IT-галузь є одним з локомотивів розвитку України , де відкривають свої центри провідні корпорації світу.



"У нас діє досить абсурдна ситуація: американець, який приїжджає в Україну – він може приїхати сюди вільно – після того, він тут працює, сплачує податки, отримає посвідку на проживання, знімає чи купує житло, і після цього хоче отримати тут довгострокову робочу візу. Замість того, щоб продовжувати тут працювати, він має виїхати з України знов в Америку, і там чекати, поки йому нададуть візу, і тільки потім в’їхати назад", - пояснив заступник міністра.



Як повідомляв УНН, уряд затвердив план заходів з подолання бідності у цьому році.