Уряд затвердив план заходів з подолання бідності у цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Урядом затверджено план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, передає УНН.
Документом визначено конкретні заходи щодо підвищення дієвості політики зайнятості, підвищення грошових доходів населення, забезпечення доступу населення до соціальних послуг, мінімізацію ризиків бідності та соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення.
Зокрема, планується підвищення дієвості політики зайнятості; впровадження нових форм надання державною службою зайнятості послуг населенню та роботодавцям; створення загальнодержавного реєстру вакансій з вільним онлайн-доступом та актуалізацією в режимі реального часу; сприяння працевлаштування молоді та запровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб предпенсійного віку, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю; поліпшення економічних умов розвитку самозайнятості населення тощо.
Реалізація цих заходів сприятиме забезпеченню поетапного зниження масштабу бідності, запровадженню нових механізмів її запобіганню, подоланню соціального відчуження, поліпшенню рівня життя та підвищенню рівня доступу населення до соціальних послуг.
Як повідомляв УНН, Президент назвав головним завданням подолання бідності в Україні