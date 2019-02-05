Президент назвав головним завданням подолання бідності в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Головним завданням українського уряду на сьогодні є подолання бідності в державі. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на щорічному прийнятті компаній-членів Американської торговельний палати в Україні, передає кореспондент УНН.
"Нашим завданням у 2014-2015 роках було зберегти державу. Хочу наголосити, ми всі, єдиною командою, це завдання виконали. Тепер, не знімаючи з порядку денного питання безпеки та оборони України, у нас інше головне завдання. Я б сформував його як подолання бідності, створення потужного платоспроможного попиту всередині нашої держави", - сказав він.
За його словами, саме успіх подолання бідності визначить подальшу соціальну, економічну і політичну перспективу України.
Нагадаємо, за межею бідності живе 14 млн українців.
На думку експерта, ефективно боротися з бідністю можна лише тоді, коли у країні спостерігається економічне зростання від 5% у рік.
Як повідомляв УНН, Порошенко упевнений, що українці стали щасливішими.