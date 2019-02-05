Президент назвав головним завданням подолання бідності в Україні

"Нашим завданням у 2014-2015 роках було зберегти державу. Хочу наголосити, ми всі, єдиною командою, це завдання виконали. Тепер, не знімаючи з порядку денного питання безпеки та оборони України, у нас інше головне завдання. Я б сформував його як подолання бідності, створення потужного платоспроможного попиту всередині нашої держави", - сказав він.

За його словами, саме успіх подолання бідності визначить подальшу соціальну, економічну і політичну перспективу України.

Нагадаємо, за межею бідності живе 14 млн українців.

На думку експерта, ефективно боротися з бідністю можна лише тоді, коли у країні спостерігається економічне зростання від 5% у рік.

Як повідомляв УНН, Порошенко упевнений, що українці стали щасливішими.